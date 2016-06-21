وزيرة التعاون الدولي تناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي محفظة التعاون المالي الحالية

استعرضت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير جيمس موران، اليوم الثلاثاء، محفظة التعاون المالي الحالية، من أبرزها برامج دعم الموازنة المقدمة بإجمالي منح 370 مليون يورو، لدعم قطاعات المياه والصحة والطاقة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

> وأكدت الوزيرة – خلال اللقاء – أهمية زيادة مستوى التعاون بين كل من مصر والاتحاد الأوروبي، ليتناسب مع برنامج الحكومة الحالي في الاهتمام بعمل مشروعات تنموية، وتوفر فرص عمل للشباب تساهم في زيادة مستوى المعيشة للمواطنين.

وتطرق الجانبان إلى محفظة التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تمت مناقشة الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، منها مشروع التنمية الاقتصادية الشاملة، وبرنامج تطوير المناطق غير الرسمية.

وفي هذا الإطار، شددت الدكتورة سحر نصر على حرص وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع الشركاء في التنمية، على تنفيذ مشروعات تُلبي احتياجات المواطنين، وتتماشي مع أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، من حيث تحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل، وتوفير فرص عمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وذلك بالتركيز على عدد من القطاعات المهمة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة.

وأعربت الوزيرة عن تطلع الحكومة المصرية للدعم المتواصل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمصر بهدف المضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، موضحة أن علاقة مصر بأوروبا بشكل عام وبالاتحاد الأوروبي بشكل خاص ترتكز على أسس صلبة تاريخية وعلاقات متنامية وعميقة قائمة على الشراكة الاستراتيجية، لذلك فإن مصر حريصة على زيادة هذه العلاقات الوثيقة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد السفير جيمس موران حرص الاتحاد الأوروبي على تقديم كافة الدعم للمشروعات التنموية في مصر.

أ ش أ