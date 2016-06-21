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الليلة «سيد رجب» يتفق مع العصابات لتهريب «شيرين رضا» بمسلسل فوق مستوى الشبهات‎

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الليلة «سيد رجب» يتفق مع العصابات لتهريب «شيرين رضا» بمسلسل فوق مستوى الشبهات‎ الليلة «سيد رجب» يتفق مع العصابات لتهريب «شيرين رضا» بمسلسل فوق مستوى الشبهات‎

الفنانة يسرا

كتبت- إنجي لطفي

يتقق عز «سيد رجب»، فى حلقة اليوم، السادس عشر من رمضان، فى التاسعة مساءًا، على شاشة نايل دراما، مع بعض العصابات، لتهريب إنچي « رضا»، تنفيذًا لرغبة رحمة «يسرا»، وينجح في ذلك بالفعل، ويحتجزها في إحدي الفيلات في منطقة بلطيم.

وعلي جانب آخر، تبدأ قصة حب بين عمر «أحمد حاتم»، وأمل «هند عبد الحليم»، ويبدأ التقارب بينهما، ويحاول عمر استخدام هذا الحب للحصول علي السيديهات الخاصه به، حيث أن المسلسل من تأليف عبد الله حسن، وأمين فكري، ومن ﺇﺧﺮاﺝهاني خليفة، ومن بطولة الفنانة يسرا، ونجلاء بدر، وشيرين رضا، وزكى فطين عبدالوهاب، وأحمد حاتم، وسيد رجب.

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