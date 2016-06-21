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إخلاء سبيل قائد القطار المتسبب فى وفاة شاب على مزلقان القبارى غرب الإسكندرية

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إخلاء سبيل قائد القطار المتسبب فى وفاة شاب على مزلقان القبارى غرب الإسكندرية إخلاء سبيل قائد القطار المتسبب فى وفاة شاب على مزلقان القبارى غرب الإسكندرية
أخلت نيابة مينا البصل، برئاسة المستشار عبد الحسيب حمدى، سبيل سائق القطار الذى اصطدم بسيارة ملاكى، أمس الأول، وتسبب فى وفاة قائدها، بضمان محل إقامته.

كان اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغاً من المقدم وائل الحيوى رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل، يفيد بوفاة "أحمد. ك"- 26 سنة، مقيم بالمنشية، أثناء مروره بسيارته خلال مزلقان القبارى، بعدما صدمه القطار رقم 1209 المتجة من مرسى مطروح إلى القاهرة. تم ضبط قائد القطار "حماد.أ" وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.


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