دعوى قضائية تطالب بوقف برنامج رامز جلال لإساءته للرموز الإسلامية

أقام أسامة نعناع المحامى بدمياط، دعوى تحمل رقم 4961 لسنة 5 ق بمحكمة القضاء الإدارى برأس البر، ضد كل من رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بصفتهما.

وتضمنت الدعوى: "حيث إننى فوجئت أثناء سمعى لتتر برنامج مقالب يلعب بمشاعر الناس أن مقدم هذا البرنامج ويدعى رامز جلال يلعب بالنار يغنى فى مقدمة ونهاية هذا البرنامج ويقول "بالصلاة على النبى المختار أنا قررت ألعب بالنار" وفعلا يقوم بإشعال النار فى ضيوفه بطريقة سخيفة ليضحك الناس.

وأضافت الدعوى: "هل وصل بنا الحال أن نستعين بالنبى المختار ونحن نحرق الناس بالنار".

واستشهد المدعى أن داعش وغيرها يقتلون ويذبحون وهم يرددون اسم الله والله أكبر، والله منهم براء، لكن أن يقوم مصرى مسلم بترديد ذلك فى قنواتنا التلفزيونية فى شهر رمضان الكريم وتذاع أغانيه صباحا ومساء ليرددها الكبار والصغار وهم فى غفلة مما يفعلون، والتى أستحى أن أكررها مرة أخرى لما فيها من إساءة للنبى العظيم الرحمة المهداة للعالمين .

وطالب المدعى وبصفة مستعجلة القضاء بوقف هذا البرنامج لما فيه من إساءة للنبى الكريم صلى الله عليه وسلم وللإسلام والمسلمين، وبإلزام الشركة المنتجة للبرنامج بأن تدفع لمشيحة الأزهر مليون دولار تعويضا لما بدر منهم نحو الإسلام والمسلمين وذلك لصرفها على الدعوة الإسلامية الوسطية.

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