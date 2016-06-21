أبو العينين: الرئيس السيسى ينفذ مشروعات اقتصادية بأفكار غير تقليدية

قال رجل الصناعة محمد أبو العينين عضو منتدى "الشرق الأوسط للحوار"، الذى أطلقته وكالة أنباء الشرق الأوسط مؤخرا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ليس فى حاجة إلى تأسيس حزب سياسي، مضيفا أن السيسى قدم حياته فداء لهذا الوطن بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح أبو العينين خلال اجتماع أعضاء المنتدى الشرق الأوسط للحوار الليلة الماضية بخيمة ليلة الرمضانية - أن الرئيس السيسى ينفذ مشروعات اقتصادية بأفكار غير تقليدية، منوها بأن الرئيس السيسى أشرك القوات المسلحة لكى تقود حركة التنمية فى مصر، وقال إن الرئيس لديه مصداقية عالية جدا لأنه لا يتكلم إلا بعد أن يعمل.

وأشار أبو العينين إلى شبكة الطرق التى تنفذ حاليا والتى سيكون لها تأثيرها على حركة التنمية وخدمة المواطنين.

واستطرد بالقول إنه جلس مع سياسيين وبرلمانيين وفنانين ووزراء ورجال أعمال على مستوى العالم كانوا يدركون أن مصر لن تقوم مرة أخرى وسيكون بها حرب أهلية وفتن طائفية لكن الله حمى مصر بجيشها والرئيس عبد الفتاح السيسى.

بدوره طالب اللواء أسامة الجريدلى وكيل جهاز المخابرات الأسبق وعضو "منتدى الشرق الأوسط للحوار" بضرورة التركيز على كل ما كل ما يفيد الأمن القومى المصرى وأن يكون لب منتدى الشرق الأوسط" بشكل خاص.

وقال إن مصر تمر بمرحلة ترتبط بعملية تعظيم محصلة القدرة الشاملة لمصر؛ فكلما استطاعت أن تقف على قدميها كلما انعكس ذلك على محصلة القدرة الشاملة، وأصبحت أكبر وأكبر سواء كانت اقتصادية أمنية سياسية اجتماعية علمية تكنولوجية.

وشدد على ضرورة صياغة رؤية مستقبلية للتحديات التى تواجه مصر على مختلف المجالات المرتبطة بمحصلة القوى الشاملة، وسبل مواجهتها خلال المرحلة القادمة لإتاحة فرصة لمزيد من الفكر وتنوع الفكر المختلف سواء كان على المستوى السياسى الثقافى والاقتصادى والاجتماعى بالشكل الذى يخدم جهات صنع القرار فى مصر.