دراسة سويدية: ارتفاع مستوى التعليم يرفع من خطر الإصابة بأورام المخ

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون، عن نتائج جديدة وخطيرة، أفادت بأن الناس الذين لديهم مستويات أعلى من التعليم قد يكونوا أكثر عرضة لتطوير أنواع معينة من أورام المخ.

ووجد الباحثون التى شملت على أكثر من 17 مليون شخص، أن النساء اللاتى درسوا ثلاث سنوات على الأقل بالجامعة كانت 23% أكثر عرضة لتطوير نوع معين من أورام سرطانية فى المخ تسمى “glioma”، مقارنة مع النساء اللواتى لم تدرس سوى التسع سنوات من التعليم الإلزامى ولم تذهب إلى الجامعة.

وكان الرجال الذين درسوا ثلاث سنوات على الأقل من المقررات الجامعية أكثر عرضة لتطوير نفس نوع الورم بمعدل 19%، مقارنة مع الرجال الذين لم يذهبوا إلى الجامعة.

وقالت الدكتورة الباحثة أمل خانولكر، أستاذ صحة الطفل فى كلية “Londonand” إن أحد التفسيرات الممكنة لذلك هو أن الناس المتعلمين تعليمًا عاليًا قد عانوا من قبل من الأمراض، وبالتالى فهم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وأضاف الباحثون أن النتائج الجديدة تتفق مع الأبحاث السابقة، التى وجدت أيضًا صلة بين زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع أورام المخ والوضع الاجتماعى والاقتصادى العالى.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع العلمى “livescience”، وذلك فى الحادى والعشرين من شهر يونيو الجارى.

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