أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

التعليم تنفي وجود 35 شخصا من جهات سيادية في الوزارة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

Google+ Print
التعليم تنفي وجود 35 شخصا من جهات سيادية في الوزارة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة التعليم تنفي وجود 35 شخصا من جهات سيادية في الوزارة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

مبني وزارة التربية والتعليم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود أكثر من (35) شخصا من جهات سيادية مختلفة داخل ديوان عام الوزارة ، يمكثون حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة ، كما نفت الوزارة ما نشر من أن هناك تعليمات رئاسية بعدم تدخل أي قيادة من التربية والتعليم في شئون امتحانات الثانوية العامة المتبقية، وأن من يتولى مهام تأمينها بالكامل وزارة الدفاع بالإضافة إلى عمل امتحانات بديلة للمواد المتبقية.

وذكرت الوزارة – في بيان لها عصر اليوم الثلاثاء :” لا يوجد ممثلين لأي جهة سيادية داخل الديوان لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وأن جميع قيادات الامتحانات بالتربية والتعليم تقوم بأداء أعمالها لإدارة أعمال امتحانات الثانوية العامة تحت قيادة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني”.

وقالت الوزارة :” يتم تأمين امتحانات الثانوية العامة وفقا للخطة الأمنية الموضوعة مسبقا قبل بدء الامتحانات بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية”.

وأضافت :”لم يتم اتخاذ أية إجراءات من شأنها إعادة طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة لأي من مواد الامتحانات التي أدى الطلاب الامتحان بها أوللمواد المتبقية”.

وتابعت الوزارة بالقول :”مما سبق يتبين أن ما تم نشره عار تماما عن الصحة”، وأهابت الوزارة في الوقت نفسه تحري الدقة فيما يتم نشره، من أخبار تتعلق بالامتحانات وغيرها من أنشطة الوزارة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا