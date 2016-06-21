التعليم تنفي وجود 35 شخصا من جهات سيادية في الوزارة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول وجود أكثر من (35) شخصا من جهات سيادية مختلفة داخل ديوان عام الوزارة ، يمكثون حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة ، كما نفت الوزارة ما نشر من أن هناك تعليمات رئاسية بعدم تدخل أي قيادة من التربية والتعليم في شئون امتحانات الثانوية العامة المتبقية، وأن من يتولى مهام تأمينها بالكامل وزارة الدفاع بالإضافة إلى عمل امتحانات بديلة للمواد المتبقية.

وذكرت الوزارة – في بيان لها عصر اليوم الثلاثاء :” لا يوجد ممثلين لأي جهة سيادية داخل الديوان لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وأن جميع قيادات الامتحانات بالتربية والتعليم تقوم بأداء أعمالها لإدارة أعمال امتحانات الثانوية العامة تحت قيادة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني”.

وقالت الوزارة :” يتم تأمين امتحانات الثانوية العامة وفقا للخطة الأمنية الموضوعة مسبقا قبل بدء الامتحانات بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية”.

وأضافت :”لم يتم اتخاذ أية إجراءات من شأنها إعادة طباعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة لأي من مواد الامتحانات التي أدى الطلاب الامتحان بها أوللمواد المتبقية”.

وتابعت الوزارة بالقول :”مما سبق يتبين أن ما تم نشره عار تماما عن الصحة”، وأهابت الوزارة في الوقت نفسه تحري الدقة فيما يتم نشره، من أخبار تتعلق بالامتحانات وغيرها من أنشطة الوزارة.

أ ش أ