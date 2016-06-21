“فالكون”: إشراف شركة خاصة على أمن المطارت أمرعادي ومتبع في كافة دول العالم

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فالكون، شريف خالد، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق بين الشركة وبين شركة “ريستراتا” البريطانية لتأمين المطارات المصرية ليس أمرا غريبا من ناحية إشراف شركة خاصة على الإجراءات الأمنية في المطارات، وهو أمر متبع في كافة دول العالم.

وأضاف خالد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “السوق” على فضائية “الغد”، مع الإعلامي حسن فودة، أن الاتفاق اليوم شهد التوقيع على ثلاثة اتفاقيات، الأولى منوط بها تدريب أفراد الأمن على تفتيش الركاب والحقائب، والثانية هي عقد استشاري بين الشركتين لمراقبة تطبيق معايير الجودة والأمان في الإجراءات الأمنية، والثالثة البدء في إنشاء معهد للعاملين في مجال أمن المطارات.

وأوضح خالد أن شركة “ريستراتا” هي أكبر شركة تدريب واستشارات أمنية للمطارات على مستوى العالم، مؤكدا أن وزارة الطيران المدني وسلطة الطيران المدني منوط بهم التفتيش على الإجراءات الأمنية التي ستقوم بها الشركة، لافتًا إلى أن الشركة هي قطاع خاص مما يجعل هناك شلطة عليها من الوزارة لمراقبتها ومحاسبتها في أي مخالفات.

وأشار خالد إلى أن هناك لغط ما بين الإجراءات الأمنية وبين التأمين، موضحًا أن دور وزارة الداخلية هو تأمين المطارت ضد أي عمل جنائي أو إرهابي، أما إجراءات تفتيش الحقائق والركاب هي إجراءات أمن تقوم بيها شركات أمن في كافة دول العالم، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق يجعل رجل الشرطة يتفرغ لعمله الجنائي وهو عمله الأساسي.