محافظ الأقصر يبحث معوقات تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى مع وفد وزارة الإسكان

مراسل«ONA»:

> عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بحضور وفد من وزارة الإسكان برئاسة معاون وزير الإسكان للمرافق الدكتور أنور محمود، ومدير عام مكتب وزير الإسكان المهندس أحمد ياسر عرفة، واللواء هانى عبد المقصود سكرتير مساعد محافظة الأقصر، والمهندس محسن مصطفى وكيل وزارة الإسكان، ومدير مكتب جهاز فرع الأقصر للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس محمد عباس محمد، وعدد من قيادات فرع شركة المقاولون العرب فى الأقصر، وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وذلك لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المتوقفة على مستوى المحافظة ومعوقات تنفيذها.

وإستعرض المسئولون خلال الإجتماع، معوقات عدد من المشروعات المتوقفة ومنها محطة مياه القرنة غرب الأقصر والتى تحتاج 67 مليون جنيه لاستكمالها، ومحطة مياه البغدادى التى تحتاج إلى موافقة وزارة الصحة على المأخذ، وموقف محطات الصرف الصحى المتعثرة بمركز إسنا ومنها محطات 5، 4، 3، 2، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المحطات وجارى تسليم الشبكات بشكل جزئى، ومن المقرر أن يتم تسليم باقى الشبكات وتوصيل الوصلات للمواطنين فى نهاية شهر سبتمبر.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عباس، أنه بعرض الموقف التنفيذى لمحطة مياه إسنا، تبين أن المشروع فى حاجة إلى اعتماد إضافى قدره 30 مليون جنيه لإنهاء الأعمال المتبقية بمحطة مياه إسنا وشبكاتها، مضيفاً أن وحدات الإسكان الاجتماعى بتوماس وعافية بمركز إسنا فى حاجة إلى تنفيذ خط مياه بتكلفة 12 مليون جنيه.

وفى السياق نفسه، وجه محافظ الأقصر بضرورة الإسراع فى تنفيذ خط المياه المطلوب بطول 9 كيلو مترات من الاعتمادات المخصصة للمشروع بخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، كما طالب بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع الصرف الصحى بمركز إسنا والتى تقدر بحوالى 10 ملايين جنيه كأولوية أولى على أن يتم استكمال المراحل المستقبلية من المشروع فى الخطط القادمة، أما محطة مياه القرنة والجارى تنفيذها بإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب ضمن المشروعات المدرجة بخطة الدولة، ونظراً لوصول نسبة التنفيذ بالمحطة والشبكات إلى 80%، فقد وجه محافظ الأقصر بالانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية المتبقية بالمحطة والتى تقدر بحوالى 29 مليون جنيه.