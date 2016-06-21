"التعليم": امتحان الأحياء للثانوية مطابق للمواصفات ومن الكتاب المدرسى

أكد تقرير اللجنة الفنية لواضعى أسئلة امتحانات الثانوية العامة أن أسئلة مادة الأحياء، مكون من خمسة أسئلة ومطلوب الإجابة على أربعة أسئلة فقط.

وأشار التقرير إلى أن الورقة الامتحانية جاءت مطابقة للمواصفات وجميع فقراتها من الكتاب المدرسى، وتشمل جميع أبواب المنهج وتقيس المهارات المعرفية المختلفة للطالب.

وأضاف التقرير أنه تم مراعاة زمن الإجابة بحيث يكون كاف للمراجعة، كما أن الأسئلة متدرجة من السهل للصعب وتراعى جميع الفروق الفردية للطلاب؛ كما أن الطباعة كانت واضحة وخالية من الأخطاء العلمية واللغوية؛ والترجمة للغات الأخرى جاءت مطابقة للنسخة العربى وخالية من الأخطاء وجميعها من الكتب المقررة.

وفى مادة الجغرافيا تضمن الامتحان أربعة أسئلة كلها إجبارية وجاءت واضحة الصياغة وخالية من الأخطاء العلمية واللغوية؛ كما أن الخرائط واضحة ومحدد المطلوب منها؛ كما أشار إلى أن الأسئلة تقيس المستويات المعرفية المختلفة وهى فى مجملها فى مستوى الطالب المتوسط وبها جزئيات بسيطة للمستويات العليا.

وأضاف التقرير أن الأسئلة متنوعة وكلها إجبارية ومن واقع الكتاب المدرسى وتتدرج من حيث المستوى المعرفى؛ كما أن الزمن مناسباً تماما للإجابة والمراجعة؛ ونموذج الإجابة خالى من الأخطاء العلمية واللغوية.

التعليم: أسئلة الاستاتيكا والجغرافيا للثانوية المتداولة صحيحة ونتتبع مصدرها