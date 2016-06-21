التنظيم والإدارة: زيادة العلاوة الدورية إلى 7% طبقا لاتفاق الحكومة مع "النواب"

قال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة توافقت مع لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، بشأن العلاوة الدورية والتسوية بالمؤهل الأعلى فى ضوء الموارد المتاحة لما يحقق مصلحة الموظف والجهاز الإداري للدولة، حيث تم التوافق على زيادة العلاوة الدورية من 5% إلى 7% وإجازة التسوية بالموهل الأعلى لمدة انتقالية قدرها ثلاث سنوات.

وأوضح الجهاز فى بيان،أن ذلك جاء بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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