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ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

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ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية
حصل "اليوم السابع" على نص حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، الصادر اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات هو من سلطة المحكمة، ولما كان المدعيان قد وصفا تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بالقرار الإدارى، وكان القرار الإدارى بتعريفه المشهور فى قضاء المحكمة بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقا لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى.

وتابعت المحكمة فى حيثياتها قائلة: ومن بين ما يميز القرار الإدارى عن أعمال الإدارة الأخرى أنه يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة، أما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهى عمل قانونى تبرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولى وما يميز إبرام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية عن القرار الإدارى أنها عمل قانونى.

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (1)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (2)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (3)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (4)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (5)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (6)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (7)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (8)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (9)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (10)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (11)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (12)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (13)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (14)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (15)

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية (16)

بالصور.. القضاء الإدارى يقضى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية
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.. خالد على: للحكومة حق الاستئناف على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود
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اليوم.. هيئة مفوضى الدولة تنظر 14 دعوى بشأن جزيرتى "تيران" و"صنافير"
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ننشر أخطر مذكرة دفاع عن الدولة فى الدعويين المطالبتين ببطلان اتفاقية تيران وصنافير: القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه "سيادى" ومجلس النواب وحده المختص وفقا للدستور.. والاتفاقية لم تدخل طور النفاذ

خبير قانونى: القضاء الإدارى غير مختص بنظر قضية "تيران وصنافير"

ننشر أخطر مذكرة دفاع عن الدولة فى الدعويين المطالبتين ببطلان اتفاقية تيران وصنافير: القضاء غير مختص بنظر الموضوع لأنه "سيادى" ومجلس النواب وحده المختص وفقا للدستور.. والاتفاقية لم تدخل طور النفاذ

"تيران وصنافير" أمام القضاء الإدارى.. "المفوضين" ترصد 11 طلباً من لجنة "خبراء" فى التاريخ والجغرافيا ومختلف العلوم للبت فى اتفاقية تعيين الحدود.. والإطلاع على "كامب ديفيد" وملحقاتها أبرز الإجراءات

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مصر 365

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