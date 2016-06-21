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إيقاف أستاذ بجامعة بنى سويف عن العمل لحبسه احتياطيا على ذمة قضايا إرهاب

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إيقاف أستاذ بجامعة بنى سويف عن العمل لحبسه احتياطيا على ذمة قضايا إرهاب إيقاف أستاذ بجامعة بنى سويف عن العمل لحبسه احتياطيا على ذمة قضايا إرهاب
قرر الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف إيقاف مدرس مساعد بقسم الفارماكولوجى بكلية الصيدلة عن العمل وحرمانه من نصف أجره لتغيبه.

وأكد رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، أن "محمد.ع.ف" المدرس بكلية الصيدلة، تم القبض عليه على خلفية تنظيم تظاهرات وانضمام لجماعة إرهابية، وتم تحرير محضر له رقم 1668 لسنة 2016 إدارى سمسطا ولا يزال محبوسا على ذمة التحقيق .

وأشار إلى أن المادة 84 من قانون 47 لسنة 1987 تنص على أن كل عامل يحبس احتياطياً يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص دائما على احترام القوانين واللوائح، موضحا أن الجامعة جزء من الدولة تعمل فى منظومة من الحوكمة والإدارة المؤسسية والشفافية.

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