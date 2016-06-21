مقتل مسجل على يد آخر للسيطرة على سوق قريتهما بالشرقية

لقى مسجل مصرعه، فيما أصيب مواطن آخر، فى مشاجرة نشبت، بين مسجلين بقرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بسبب الخلاف على فرض السيطرة على سوق القرية، تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، برئاسة أحمد يسن، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد حدوث مشاجرة بقرية شيبة، دائرة مركز الزقازيق، وانتقلت قوة من مباحث المركز برئاسة الرائد أشرف ضيف رئيس المباحث وبإشراف المقدم جاسر زايد مفتش مباحث المركز.

تبين من التحريات قيام "أيمن.ع.إ" وشهرته شحتة 35 سنة مسجل ومقيم شيبة، ونجل شقيقه عبد الوهاب، بقتل "أحمد.ص.ع" 35 سنة مسجل، وإصابة مواطن بالقرية، أثناء حدوث المشاجرة، بسبب الخلاف فيما بينهما لفرض السيطرة على سوق القرية الأسبوعى وتحصيل مبالغ مالية من البائعين.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم الأول وجارى ضبط الثانى، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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