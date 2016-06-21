لأول مرة مدرسة تمريض للبنين بالفيوم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم أنه سيتم هذا العام قبول أول دفعة من طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدرسة تمريض البنين بقرية اللاهون، على أن يبدأ التنسيق الأحد المقبل، بحد أدنى 240 درجة والأولوية للمجموع الأعلى بعد اجتياز كافة الاختبارات المقررة.

وقالت الدكتورة منال ميخائيل، مدير إدارة التدريب، إن الدراسة ستكون 3 سنوات بمدرسة اللاهون وسنتين بالمعهد الفنى الصحى بمحافظة بنى سويف.

>

موضوعات متعلقة:

كلية تمريض جامعة القناة تنظم أولى لقاءات الاعتماد والجودة

>

>