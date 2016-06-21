حبس جزار وعاطل لحيازتهما بندقية خرطوش وهيروين فى المنوفية

قرر المستشار محمد زيادة رئيس نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حبس جزار وعاطل وذلك لحيازتهما بندقية خرطوش و32 تذكرة هيروين، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير امن المنوفية، اخطار من الرائد رافت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد من ورود معلومات سرية الي المقدم رافت نصار رئيس مباحث قويسنا ،تفيد قيام كل من احمد ربيع محمد 32 عاما،جزار ومقيم بقرية ام خنان بتجارة المواد المخدرة وخالد طلعت جاد 21 عاما عاطل ومقيم بقرية بني غريان بحيازة سلاح .

علي الفور قرر العميد ياسر زهني مدير المباحث الجنائية ،تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد حسين غنيم مفتش المباحث ،الرائد رافت نصاررئيس المباحث، والنقباء اجمد سرور وعبد الله الميت ونصر موسي،مصطفي حسنين معاوني المباحث.

وتم مداهمة منزلي المتهمين حيث تم ضبط الاول وبحوزته بندقية خرطوش ، 2 طلقة ،32 تذكرة هرويين و100ى قرص ترامادول و2260 جنيه كما تم ضطبط بحوزة الثاني بندقية الي و30طلقة لذات العيار وبموجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما المظبوطات تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

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