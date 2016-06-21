أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس جزار وعاطل لحيازتهما بندقية خرطوش وهيروين فى المنوفية

Google+ Print
حبس جزار وعاطل لحيازتهما بندقية خرطوش وهيروين فى المنوفية حبس جزار وعاطل لحيازتهما بندقية خرطوش وهيروين فى المنوفية
قرر المستشار محمد زيادة رئيس نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حبس جزار وعاطل وذلك لحيازتهما بندقية خرطوش و32 تذكرة هيروين، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء محمد مسعود مدير امن المنوفية، اخطار من الرائد رافت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا يفيد من ورود معلومات سرية الي المقدم رافت نصار رئيس مباحث قويسنا ،تفيد قيام كل من احمد ربيع محمد 32 عاما،جزار ومقيم بقرية ام خنان بتجارة المواد المخدرة وخالد طلعت جاد 21 عاما عاطل ومقيم بقرية بني غريان بحيازة سلاح .

علي الفور قرر العميد ياسر زهني مدير المباحث الجنائية ،تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العقيد حسين غنيم مفتش المباحث ،الرائد رافت نصاررئيس المباحث، والنقباء اجمد سرور وعبد الله الميت ونصر موسي،مصطفي حسنين معاوني المباحث.

وتم مداهمة منزلي المتهمين حيث تم ضبط الاول وبحوزته بندقية خرطوش ، 2 طلقة ،32 تذكرة هرويين و100ى قرص ترامادول و2260 جنيه كما تم ضطبط بحوزة الثاني بندقية الي و30طلقة لذات العيار وبموجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما المظبوطات تم تحرير محضرا بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات
>


>- حبس عامل ديكور قتل شقيقته لسوء سمعتها بالمنوفية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365