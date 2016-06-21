النائب العام يحيل بلاغا ضد مفيد شهاب بسبب موقفه من "تيران وصنافير" للتحقيق

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة البلاغ المقدم من المحامى محمد فاضل عاشور، ضد الدكتور مفيد شهاب، بشأن موقفه من قضية تيران وصنافير، إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقيد البلاغ الذى حمل رقم 6769 لسنة 2016 عرائض النائب العام، تحت رقم 1026 صادر جنوب القاهرة، للفحص والتحقيق فيما أسنده من وقائع ضد مفيد شهاب، بشأن تصريحاته بأن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، وهو ما يتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراة للباحث فكرى أحمد سنجر، تؤكد أن تيران مصرية، حسب مقدم البلاغ.

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