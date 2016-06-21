صراع الصفقات - يوفنتوس: ريال مدريد سيستخدم حقه في إعادة شراء موراتا

قال جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس إن ريال مدريد سوف يستخدم حقه في إعادة شراء ألفارو موراتا مهاجم البيانكونيري خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان ريال مدريد قد باع موراتا إلى يوفنتوس بمبلغ 20 مليون يورو بعقد يمتد لخمسة أعوام مع أحقية الشراء بعد عامين، ومن المتوقع أن ينضم إلى النادي الملكي بمبلغ 32 مليون يورو قيمة إعادة الشراء.

وصرح ماروتا للصحفيين "ريال مدريد سوف يستخدم حقه في إعادة شراء موراتا".

وأضاف "نتوقع أن يصل عرضهم قريبا خلال الأيام المقبلة وسنرى ما سيحدث، لكن نسبة احتمال بقائه معنا ضعيفة، وسوف نحاول استبداله بلاعب في نفس جودته".

ويشارك موراتا مع منتخب إسبانيا في بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كرواتيا والتشيك وتركيا.

وساهم موراتا في تأهل منتخب بلاده لدور الـ16 بعد تسجيله هدفين في مباراة تركيا التي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح الإسبان ليكون الفوز الثاني على التوالي بعد التفوق على التشيك في الجولة الأولى.

ويلعب المنتخب الإسباني أخر مبارياته بدور المجموعات ضد كرواتيا يوم الثلاثاء.