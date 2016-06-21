صراع الصفقات – تقرير: كريتشوفياك قد يتبع إيمري إلى باريس سان جيرمان

قال تقرير صحفي إنجليزي إن جرزيجورز كريتشوفياك متوسط ميدان إشبيلية قد يتبع مدربه أوناي إيمري إلى فرنسا، نظرا لأن الأخير يستعد لتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان.

وحسب ما ورد بصحيفة "دايلي تيلجراف" فإن أوناي إيمري الذي يستعد لتولي مهمة تدريب باريس سان جيرمان خلفا للوران بلان سيضم معه كريتشوفياك متوسط ميدان إشبيلية.

ولدى الدولي البولندي في عقده شرطا جزائيا يقدر بـ22 مليون جنيه إسترليني ومن المتوقع أن تقوم كتيبة حديقة الأمراء بتفعيل الشرط الجزائي في عقده.

وكان كريتشوفياك قد انضم إلى إشبيلية بمبلغ 4.5 مليون يورو قادما من ستاد ريمس الفرنسي، وفاز معه بلقبي دوري أوروبي كما اختير ضمن فريق الدوري الإسباني لموسم 2014-2015، وتشكيل العام للدوري الأوروبي مرتين على التوالي.

ويشارك كريتشوفياك مع منتخب بولندا ببطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا ضمن المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات ألمانيا وأيرلندا الشمالية وأوكرانيا.

ويحتل المنتخب البولندي المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بعد الفوز في أول مباراة على أيرلندا الشمالية ثم التعادل مع ألمانيا في الجولة الثانية، ويتساوى بنفس عدد النقاط مع الماكينات الألمانية بـ4 لكل منهما.

ويواجه منتخب بولندا نظيره الأوكراني في أخر جولات دور المجموعات يوم الثلاثاء.