تقرير في الجول - هل يسقط ليستر سيتي كما حدث مع بلاكبيرن وديبورتيفو

بعد موسم استثنائي حقق فيه ليستر سيتي لقب الدوري، يكون التحدي الأكبر هل يستمر الفريق في تقديم نتائجه أم يخفت نجمه سريعا؟

هناك من سبقوا ليستر سيتي في ذلك الإنجاز لكن نجمهم خفت أيضا بعضهم خفت سريعا وبضعهم أخذ الوقت لكنه انتهى أيضا.

فكيف انتهى الحال بمن سبقوا ليستر سيتي وهل يتكرر الأمر معهم؟

بلاكبيرن روفرز

الفريق حقق الدوري الإنجليزي في موسم 1994-1995 مع مدربه كيني دالجليش، الذي رحل بعد ذلك الموسم بفترة قصيرة، ضم 3 لاعبين في خط الوسط هم أدام رييد من دارلينتون بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني وماتي هولمس من وست هام يونايتد بـ1.2 مليون جنيه إسترليني ونيكلاس جودماندسون من هالمستادس بمبلغ 750 ألف جينه إسترليني وأخيرا المدافع جرهام كوفلان من براي واندريرز لكنها لم تكن صفقات قوية لتستمر مسيرة الفريق.

رحل عنه توني كارس مجانا وروبي سلاتر إلى وست هام يونايتد ولي ماكيل لهادرسفيلد تاون وأخيرا فرانك تاليا إلى سويندون تاون,

في الموسم التالي لتتويجه بطلا للدوري احتل بلاكبيرن روفرز المركز السابع برصيد 61 نقطة، وفي موسم 1996-1997 احتل بلاكبيرن المركز الـ13 برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن سندرلاند الذي هبط في ذلك العام.

استمر الفريق في الترنح بين مراكز وسط الجدول والابتعاد عن الأربعة الكبار ليتحول ذلك الموسم التاريخي إلى مجرد موسم استثنائي لم يتكرر مرة أخرى.

ديبورتيفو لاكرونا

تمكن في موسم 1999-2000 من تحقيق لقب الدوري الإسباني متفوقا على برشلونة وفالنسيا وريال زاراجوزا وريال مدريد.

أسماء مثل نور الدين نايبت وروي ماكاي وباوليتا وليونيل سكالوني وفلافيو كونسيساو وغيرهم حققوا لقب الدوري للفريق في موسم استثنائي.

استمر الديبور على حاله ونافس ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني في الموسم التالي وخسره بفارق 7 نقاط أمام النادي الملكي الذي حقق 80 نقطة.

وكذلك الحال مع موسم 2001-2002 نافس على لقب الدوري لكن هذه المرة مع فالنسيا الذي حقق اللقب بفارق 7 نقاط عن الديبور.

وفي 2002-2003 لم يختلف الحال كثيرا احتل المركز الثالث وخسر اللقب لريال مدريد، وفي 2003-2004 احتل نفس المركز لكن توج فالنسيا بطلا.

بدأ هبوط مستوى الفريق في موسم 2004-2005 حينما احتل المركز الثامن، مقارنة بالمواسم الماضية كانت الأسماء الموجودة ضعيفة ورحل العديد من النجوم ولم يتبقى أحد لتبدأ الأسطورة في الاختفاء سريعا ومن فريق منتصف جدول إلى الهبوط في موسم 2010-2011.

نوتنجهام فورست

حقق الفريق لقب الدوري الإنجليزي في موسم 1977-1978 للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه، لكنه لم يتمكن من تكرار الإنجاز في الموسم التالي خسر اللقب لصالح ليفربول، وفي موسم 1979-1980 احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ثم السابع في الذي يليه والـ12.

ما العامل المشترك في سقوط تلك الأندية من على القمة؟

1- رحيل بعض النجوم وعدم تعويضهم بأسماء مناسبة تتمكن من حمل لواء الفريق.

2- ضغط المباريات في المنافسات المختلفة وعدم تحمل الفريق له.

3- الأندية الكبرى التي سقطت فترة قصيرة من على خارطة الدوري عادت من جديد وبقوة للمنافسة.