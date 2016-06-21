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خبر في الجول - تقرير رودريجو يحسم مصير مايوكا في الزمالك

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خبر في الجول - تقرير رودريجو يحسم مصير مايوكا في الزمالك خبر في الجول - تقرير رودريجو يحسم مصير مايوكا في الزمالك

ينتظر الجهاز الفني للزمالك بقيادة محمد حلمي تقريرا من مدرب أحمال الفريق ماركو رودريجو عن الحالة البدنية لمهاجم الفريق إيمانويل مايوكا.

ويعتمد حلمي بشكل رئيسي على باسم مرسي كمهاجم في ظل وجود لأحمد حسن مكي والزامبي مايوكا على دكة البدلاء.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن التقرير سيشتمل على مدى استيعاب مايوكا للتدريبات وتطوره في أمر إنقاص وزنه.

وكان حلمي قد منح مايوكا فرصة حتى نهاية الموسم للحكم على مستواه، وبعدها سيتم تحديد موقفه من البقاء أو الرحيل بشكل نهائي.

وانتقل مايوكا للزمالك في يناير الماضي وسجل 5 أهداف في 13 مباراة في الدوري المحلي.

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