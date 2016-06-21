مستشفى الأهلي - فحص طبي للسعيد الأربعاء.. وعمرو جمال يبدأ التأهيل

يجري عبد الله السعيد لاعب النادي الأهلي فحصا طبيا مساء غدا الأربعاء للوقوف على مدى تعافيه من إصابته.

وتعرض عبد الله السعيد لإصابة خلال مباراة الفريق أمام الداخلية بشرخ في عظمة الترقوة، وغاب على إثرها عن مباراتي المصري وزيسكو الزامبي.

وسيجري عبد الله السعيد الفصح الطبي على هامش تمرين الفريق للاطمئنان على حالته وتحديد البرنامج العلاجي الذي ينفذه خلال الفترة المقبلة.

ومن المرجح غياب اللاعب لفترة تتراوح بين شهر وشهر ونصف بسبب تلك الإصابة.

من جهة أخرى، سيبدأ أيضا عمرو جمال البرنامج التأهيلي غدا الأربعاء قبل عودته للتدريبات الجماعية.

وغاب عمرو جمال عن مباراتي المصري وزيسكو بسبب إجراء عملية جراحية في الأنف، وسيستمر البرنامج التأهيلي لأسبوع مقبل قبل عودته للتدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.