الملك عبد الله الثانى: سنضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بأمن الأردن

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكى فى الأردن بأن العاهل الأردنى الملك عبد الله تعهد بأن تضرب بلاده "بيد من حديد" كل من يعتدى أو يحاول المساس بأمنها وحدودها.

كان الجيش الأردنى قال أن سيارة ملغومة انفجرت على بعد بضع مئات من الأمتار عن مخيم للاجئين السوريين فى منطقة نائية تلتقى عندها الحدود العراقية والسورية والأردنية.

>