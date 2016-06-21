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أخبار سوريا..مقتل وإصابة 6 جراء استهداف مجموعات إرهابية لحى الخالدية بحلب

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أخبار سوريا..مقتل وإصابة 6 جراء استهداف مجموعات إرهابية لحى الخالدية بحلب أخبار سوريا..مقتل وإصابة 6 جراء استهداف مجموعات إرهابية لحى الخالدية بحلب
قُتل شخص، وأصيب 5 آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء استهداف مجموعات إرهابية مسلحة، بالرصاص أهالى حى الخالدية بمدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر فى قيادة الشرطة قوله "إن المجموعات الإرهابية استهدفت بعدد من القذائف الصاروخية حى الخالدية وشارع النيل بحلب، ما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 5 أشخاص بجروح وأضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة".
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