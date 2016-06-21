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العاهل الأردنى: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمننا وحدودنا

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العاهل الأردنى: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمننا وحدودنا العاهل الأردنى: سنضرب بيد من حديد كل من يهدد أمننا وحدودنا
قال الملك عبد الله بن الحسين العاهل الأردني، سنضرب بيد من حديد ضد كل من يهدد أمننا ويهدد أمن وحدود الأردن، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

وكان قد أعلن مصدر مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربى) أنه وفى تمام الساعة 5:30 من صباح اليوم الثلاثاء (بتوقيت الأردن) وعلى الساتر الترابى مقابل مخيم اللاجئين السوريين فى منطقة الركبان (الواقعة على الحدود السورية الأردنية) وقع انفجار من قبل سيارة مفخخة؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من قوات حرس الحدود الأردنية.


>استشهاد وإصابة عدد من قوات حرس الحدود الأردنية بسبب انفجار سيارة مفخخة

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