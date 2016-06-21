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الداخلية: ضبط 473 قطعة أثرية ترجع للعصر الرومانى بحوزة "ترزى" فى الدقهلية

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الداخلية: ضبط 473 قطعة أثرية ترجع للعصر الرومانى بحوزة "ترزى" فى الدقهلية الداخلية: ضبط 473 قطعة أثرية ترجع للعصر الرومانى بحوزة "ترزى" فى الدقهلية
أكدت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية ضبطت ترزى يحوز 473 قطعة أثرية ترجع للعصر الرومانى بمحافظة الدقهلية.

وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مفادها قيام "عبد الجواد . س" 69 سنة ترزى، مقيم دائرة مركز نبروه بالاتجار فى العملات الأثرية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه وبتفتيش مسكنه، تم ضبطه وبحوزته 473 قطعة أثرية ترجع للعصر الرومانى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار، فتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.


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المتهم والمضبوطات

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