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إحباط محاولة اختطاف أب لنجله بسبب خلافات أسرية بالوادى الجديد

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إحباط محاولة اختطاف أب لنجله بسبب خلافات أسرية بالوادى الجديد إحباط محاولة اختطاف أب لنجله بسبب خلافات أسرية بالوادى الجديد

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة الخارجة بالوادى الجديد، بقيادة العميد حمدى المدروش، مفتش مباحث قسم الخارجة، الثلاثاء، من إحباط محاولة إختطاف طفل فى الثالثة من عمره، بعد أن قام والده بخطفه فى سيارة ربع نقل وحاول الهروب به من مدينة الخارجة الى محافظة أسيوط.

واستنجدت والدته بالشرطة وعلى الفور تمكنت القوة من اللحاق بالشاب وضبطه وبرفقته الطفل، حيث أكد أنه والد الطفل فى الوقت الذى اتهمت والدة الطفل باختطافه وتم اقتيادهم لقسم شرطة الخارجة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق .

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بقيام قوة شرطة من قسم شرطة الخارجة، باحباط محاولة خطف طقل فى الثالثة من عمره، وتبين أن السيارة رقم 60531 نقل أسيوط قيادة شاب يدعى “ريان .س.ي”، 38 سنة، وبرفقته “بنيامين .أ.ي”، 26 سنة – حاصل على بكالوريوس، ومقيم في الحمرا بأسيوط، وبرفقته طفل صغير، حيث إتهمته فتاة تدعى”مريم .ر.ج”، 17 سنة ومقيم في الخارجة، بأنه إختطف نجلها .

وأكد المتهم أنه والد الطفل ولم يقم باختطافه فى الوقت الذى اتهمته الفتاه وأسرتها بخطفه لخلافات أسرية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق .

 

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