قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب الشعبى

اقتحمت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلى، بزيها العسكرى، المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك، وسط حالة من الغضب الشعبى، الذى ترجمه معتكفون فى المصلى بهتافات تكبير احتجاجية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتأتى هذه الاقتحامات تزامنا مع اقتحامات متجددة لعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وبحراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
وتأتى هذه الاقتحامات تزامنا مع اقتحامات متجددة لعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وبحراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
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