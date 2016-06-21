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قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب الشعبى

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قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب الشعبى قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وسط حالة من الغضب الشعبى
اقتحمت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلى، بزيها العسكرى، المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك، وسط حالة من الغضب الشعبى، الذى ترجمه معتكفون فى المصلى بهتافات تكبير احتجاجية.

وتأتى هذه الاقتحامات تزامنا مع اقتحامات متجددة لعصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وبحراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
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