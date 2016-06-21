الأمين العام لجامعة الدول العربية يبحث فى الكويت مستجدات الأزمة اليمنية

عقد الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء أمس الاثنين، فى الكويت لقاء مع السيد عبد الملك المخلافى، وزير خارجية الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور أعضاء الوفد الحكومى اليمنى المشارك فى مشاورات السلام اليمنية التى تستضيفها دولة الكويت.

وجرى فى هذا اللقاء استعراض لمستجدات الموقف الميدانى والإنسانى فى اليمن، والعقبات التى تواجه مشاورات الكويت بسبب المواقف المتشددة لوفد جماعة الحوثيين ومحاولاته المستمرة للتملص من التزاماته بمرجعيات هذه المشاورات الجارية منذ أكثر من شهرين تحت رعاية مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ احمد.

وأكد الأمين العام فى هذا اللقاء على ضرورة عدم إضاعة الفرصة المتاحة لتحقيق السلام فى اليمن والعمل على وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية القاسية للشعب اليمنى، كما أكد الأمين العام على موقف الجامعة العربية الداعم للشرعية اليمنية والجهود المبذولة من أجل التوصل إلى التسوية السياسية فى اليمن وفقا للمرجعيات المتفق عليها والتى تستند إلى قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى اليمن.

وكان العربى قد عقد فى وقت سابق من ليلة أمس فى الكويت لقاء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والذى أطلعه على أجواء جلسات المشاورات غير المباشرة التى يجريها مع وفد الحكومة الشرعية ووفد جماعة الحوثى وصالح، كما جرى التداول فى الخطوات والجهود التى يعتزم ولد الشيخ أحمد القيام بها خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق التقارب فى وجهات النظر المتباعدة بين الطرفين حتى يمكن التوصل إلى اتفاق بينهما.

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