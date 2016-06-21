المتمردون اليمنيون يقتربون من قاعدة العند الجوية الاستراتيجية

سيطر المتمردون اليمنيون على تلة قريبة من قاعدة العند الجوية، أكبر القواعد العسكرية فى اليمن، بعد معارك مع القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربى بقيادة السعودية قتل خلالها 30 شخصا، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية الاثنين.

وتقع القاعدة فى محافظة لحج (جنوب) التى استعادتها قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى بدعم من التحالف فى يوليو، من سيطرة الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح. وتستخدم قوات التحالف حاليا القاعدة المحاطة بمناطق جبلية عدة.

وأفادت مصادر عسكرية موالية للحكومة، أن المتمردين "شنوا هجوما للسيطرة على جبل جالس" الواقع على مسافة 20 كلم من القاعدة.

واضافت أن المتمردين "نجحوا فى السيطرة على الجبل وبإمكانهم الآن استهداف القاعدة بصواريخ كاتيوشا".

وبحسب المصادر نفسها، ادت المعارك إلى مقتل 18 عنصرا من المتمردين، وستة عناصر من القوات الحكومية.

الى ذلك، قتل ستة اشخاص مدنيين عندما اصابت غارة للتحالف العربى "عن طريق الخطأ" منزلا سكنيا على الجبل، بحسب المصادر التى افادت أن الغارة كانت تهدف لدعم القوات الحكومية اثناء المعارك.

وعلى رغم دخول وقف لاتفاق النار حيز التنفيذ بين طرفى النزاع منتصف ليل 10-11 أبريل، تمهيدا لمشاورات سلام برعاية الأمم المتحدة بدأت فى الكويت فى 21 من الشهر نفسه، تتواصل الخروقات الميدانية على جبهات عدة من قبل الطرفين.

وصباح الثلاثاء، أعلن التحالف اعتراض "صاروخ بالستى أطلق من داخل اليمن باتجاه مدينة مأرب" الواقعة شرق صنعاء التى يسيطر عليها المتمردون منذ سبتمبر 2014.

وأشار التحالف الذى بدأ عملياته فى اليمن نهاية مارس 2015، إلى أن مقاتلاته بادرت بعد اعتراض الصاروخ، إلى تدمير منصة إطلاقه.

>