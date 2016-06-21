أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المتمردون اليمنيون يقتربون من قاعدة العند الجوية الاستراتيجية

Google+ Print
المتمردون اليمنيون يقتربون من قاعدة العند الجوية الاستراتيجية المتمردون اليمنيون يقتربون من قاعدة العند الجوية الاستراتيجية
سيطر المتمردون اليمنيون على تلة قريبة من قاعدة العند الجوية، أكبر القواعد العسكرية فى اليمن، بعد معارك مع القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربى بقيادة قتل خلالها 30 شخصا، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية الاثنين.

وتقع القاعدة فى محافظة لحج (جنوب) التى استعادتها قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى بدعم من التحالف فى يوليو، من سيطرة الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح. وتستخدم قوات التحالف حاليا القاعدة المحاطة بمناطق جبلية عدة.

وأفادت مصادر عسكرية موالية للحكومة، أن المتمردين "شنوا هجوما للسيطرة على جبل جالس" الواقع على مسافة 20 كلم من القاعدة.

واضافت أن المتمردين "نجحوا فى السيطرة على الجبل وبإمكانهم الآن استهداف القاعدة بصواريخ كاتيوشا".

وبحسب المصادر نفسها، ادت المعارك إلى مقتل 18 عنصرا من المتمردين، وستة عناصر من القوات الحكومية.

الى ذلك، قتل ستة اشخاص مدنيين عندما اصابت غارة للتحالف العربى "عن طريق الخطأ" منزلا سكنيا على الجبل، بحسب المصادر التى افادت أن الغارة كانت تهدف لدعم القوات الحكومية اثناء المعارك.

وعلى رغم دخول وقف لاتفاق النار حيز التنفيذ بين طرفى النزاع منتصف ليل 10-11 أبريل، تمهيدا لمشاورات سلام برعاية الأمم المتحدة بدأت فى الكويت فى 21 من الشهر نفسه، تتواصل الخروقات الميدانية على جبهات عدة من قبل الطرفين.

وصباح الثلاثاء، أعلن التحالف اعتراض "صاروخ بالستى أطلق من داخل اليمن باتجاه مدينة مأرب" الواقعة شرق صنعاء التى يسيطر عليها المتمردون منذ سبتمبر 2014.

وأشار التحالف الذى بدأ عملياته فى اليمن نهاية مارس 2015، إلى أن مقاتلاته بادرت بعد اعتراض الصاروخ، إلى تدمير منصة إطلاقه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة