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الرئيس الفلسطينى يدين الهجوم الإرهابى على موقع للقوات الأردنية

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الرئيس الفلسطينى يدين الهجوم الإرهابى على موقع للقوات الأردنية الرئيس الفلسطينى يدين الهجوم الإرهابى على موقع للقوات الأردنية
أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس الثلاثاء، العمل الإرهابى الذى استهدف موقعا للقوات المسلحة الأردنية فى منطقة الركبان، وأدى إلى استشهاد وإصابة عدة جنود.

وقال الرئيس عباس- فى برقية تعزية إلى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين: "ونحن إذ نعبر لجلالتكم وحكومتكم الموقرة ولشعبكم الصديق وللجيش العربى الأردنى الباسل، ولأسر الشهداء عن أصدق مشاعر التضامن والتعاطف، لندين بشدة هذا العمل الإجرامى الإرهابى ومن يقف وراءه ".

وأكد تضامن فلسطين ووقوفها إلى جانب الأردن فى وجه هذا الإرهاب الأسود، الذى لا دين له ولا أخلاق، ودعا الله عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق بكل أمن وخير واستقرار.
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