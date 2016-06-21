أنا أتوحم في شهر رمضان

يصادف حلول شهر رمضان الكريم مع أول أشهر الحمل حيث تعاني النساء من الوحم والغثيان الصباحي وخاصة اللواتي يخضن تجربة الحمل للمرة الأولى، وما يزعج الحامل هو الغثيان مع الصيام وأحياناً تضطر الحامل للإفطار لكي تتعاطى أي أدوية أو أطعمة تقلل من حالة الغثيان المزعجة التي تلازمها حتى ساعات الضحى ، وفي حالات صعبة تمتد على مدار اليوم.



"سيدتي نت" التقت بالدكتور عدلي الحاج استشاري طب النساء والولادة حيث قدم هذه النصائح البسيطة للتخلص من الوحم والغثيان في رمضان:



• الاهتمام بوجبة السحور وعدم ربطها بموعد النوم أي في منتصف الليل لأن ذلك يعني أن تعاني من الغثيان في الصباح، بل حاولي أن تكون مع وقت انطلاق أذان الفجر.

• التقليل من الحلويات قدر المستطاع لأنها تسبب الغثيان.

• التقليل من المخللات والبهارات التي تهيج المعدة على مائدة الفطور وعدم تناولها إطلاقاً مع السحور.



• الامتناع تماما عن المشروبات الغازية على الفطور والسحور.

• تقليل الشاي والقهوة واستبدالها بالأعشاب العطرية.

• عدم تناول الإفطار دفعة واحدة حتى لا ترهق المعدة وتصاب بـ "الكتمة" التي تؤدي للغثيان.



• الراحة النفسية والجسدية تلعبان دوراً كبيراً في تقليل أعراض الغثيان الصباحي.

• قبل انطلاق الآذان على السحور احصلي على قليل من المقرمشات الغير مملحة وارفعي مستوى رأسك عند النوم.