أكثر 7 فواكه صحية على الإطلاق تغنيك عن الذهاب للطبيب

الفواكه والخضروات الطازجة من أفضل الأطعمة الصحية على الإطلاق نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومعادن وعناصر غذائية عديدة، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أفضل الفواكه الصحية على الإطلاق، وذلك حسبما نشر مؤخرا بموقع "موجز القراء" الأمريكى، وتشمل:

1. الخوخ: يحتوى على تركيزات عالية جدا من البوتاسيوم، وهو يساهم فى تعزيز صحة الأعصاب والعضلات، ويحتوى قشر الخوخ على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة والألياف غير الذائبة المفيدة لصحة الجسم.

2. الأناناس: غنى بمواد رائعة مضادة للأكسدة وخاصة البروميلين "bromelain"، وهو يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية.

3. العنب: يساهم فى مكافحة أمراض القلب وخفض الكولسترول المرتفع نظرا لاحتوائه على تركيزات عالية من مادة الكيرسيتين "quercetin" ورسفيراترول "resveratrol".

4. الكيوى: غنى بفيتامينات ومعادن عديدة مثل فيتامين "ج" و"هـ" والعديد من مضادات الأكسدة التى تكافح السرطان وتعزز صحة العين، كما أنه يحتوى على سعرات حرارية قليلة، وهو ما يجعله الطعام المثالى لمكافحة السمنة.

5. المانجو: غنية بالبيتا كاروتين، الذى يتحول إلى فيتامين "أ"، وهو يساهم فى تعزيز صحة العظام وتحسين صحة الجهاز المناعى، كما أنه يحتوى على تركيزات عالية من فيتامين "ج".

6. التفاح: يساهم فى مكافحة أمراض المخ مثل ألزهايمر، كما يساهم فى خفض الكولسترول ومكافحة سرطان القولون، وكما يقلل فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

7. الرمان: غنى بمضادات أكسدة أكثر من الشاى الأخضر، وأثبتت الأبحاث أن تناول ربع كوب من عصير الرمان يوميا يساهم فى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وخفض كولسترول الدم وعلاج الضعف الجنسى.

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