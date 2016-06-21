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براءة خطيب الفنانة نهال عنبر السابق من تهمة السب

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براءة خطيب الفنانة نهال عنبر السابق من تهمة السب براءة خطيب الفنانة نهال عنبر السابق من تهمة السب

الفنانة نهال عنبر – أرشيفية

برأت محكمة جُنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، خطيب الفنانة نهال عنبر، من دعوى سبها عن طريق الهاتف المحمول.

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوتين المدنيتين إلى الدائرة المدنية المختصة بها، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت الفنانة نهال محمد عنبر، قد تقدمت ببلاغ لقسم الدقي تتهم فيه «محمود.ح» بمضايقتها، موضحةً أنه سبق أن تقدم المشكو في حقه لخطبتها، لكنهما انفصلا نظرًا لعدم التزامه وجديته في طلبه، وعقب وفاة والدتها حضر العزاء كنوع من الواجب، وجدد طلبه السابق حيث اتفقا على إتمام الارتباط، إلا أنهما انفصلا مرة ثانية.

وأضافت أنها فوجئت بإرساله رسائل نصية بعبارات خادشة للحياء والشرف، فاضطرت إلى اللجوء للقضاء لإقامة دعوها .

 

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