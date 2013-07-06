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أمير طعيمة يضع أنغام وأصالة في مأزق

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أمير طعيمة يضع أنغام وأصالة في مأزق أمير طعيمة يضع أنغام وأصالة في مأزق

بعد انتهائها من تسجيل أغنيتها "بلدي"، التي أهدتها لمصر بعد سقوط النظام الأخواني، فوجئت المطربة أنغام بأن زميلتها السورية أصالة نصري انتهت بعدها بيومين من تسجيل أغنية تحمل الاسم نفسه "بلدي" وهي عبارة عن ديو يجمعها مع المطرب المصري حسام حبيب.
الأمر حتى الآن قد يكون مجرد صدفة، فكم من أغنيات يفاجىء صناعها بأنها تحمل نفس أسماء أغنيات أخرى، لكن اللافت للنظر أن كاتب الأغنيتين هو شاعر واحد وهو أمير طعيمة، فلماذا لم يلتفت أمير لهذا الأمر وهو يكتب الأغنيتين؟
من جهتنا حاولنا الاتصال بأمير لتوضيح الأمر لكنه لم يرد ولكن سنتابعه ونوافيكم بالتفاصيل.

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سيدتي