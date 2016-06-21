مصرع مواطنين وإصابة آخر في حادث تدهور مركبتهم برأس الخيمة

لقي مواطنان ( ر، ع، ع ) يبلغ من العمر 19 عاماً و ( ر، س، ر ) يبلغ من العمر 17 عاماً مصرعهما بعد تعرضهما لإصابات بليغة في حادث انحراف وتدهور مركبتهما التي كانا يستقلانها مع مواطن آخر يرقد في العناية المركزة حالياً بإحدى الطرق برأس الخيمة.

وتفصيلاً، أشار الملازم أول إبراهيم سيف المزروعي مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة الدقداقة الشامل، والذي انتقل لموقع الحادث إلى ورود بلاغ عصر أمس في تمام الساعة 4:30 لغرفة عمليات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، يفيد بتعرض إحدى المركبات لحادث انحراف وتدهور على شارع أذن، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف الوطني لموقع البلاغ ، حيث تبين خروج جميع من كان بالمركبة وكان عددهم ثلاث أشخاص من الجنسية الإماراتية لخارج المركبة من قوة الحادث.

وأضاف: خلال تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، بوفاة أحدهم ويدعى ( ر، ع، ع )19 عاما، فيما أصيب الآخرون وهما ( س، س، ع ) 16 عاماً و ( ر، س، ر ) 17 عاماً ، بإصابات بليغة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. وحينها فارق الحياة ( ر، س،ر ) وهو سائق المركبة ولا يحمل رخصة القيادة عقب وصوله للمستشفى بعدة ساعات نتيجة إصابته البليغة، فيما تم نقل ملف الحادث للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وجدد المزروعي نداءه لجميع قائدي المركبات بضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية المنصوص عليها على مستوى الدولة والتي تكفل سلامتهم وسلامة الجميع، ودعاهم إلى ضرورة الانتباه للطريق وعدم الانشغال بغيره حتى لا يتعرضوا لحوادث مرورية وإصابات ووفيات، كما ناشد أولياء الأمور بضرورة مراقبتهم لأبنائهم وعدم السماح لهم بقيادة المركبة بدون حصولهم على رخصة القيادة التي تؤهلهم لمعرفة القواعد المرورية اللازمة، متمنياً للجميع السلامة.

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