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محافظ سوهاج يعلن دراسة انشاء طريق للربط بين ساقلته والطريق الصحراوى

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محافظ سوهاج يعلن دراسة انشاء طريق للربط بين ساقلته والطريق الصحراوى محافظ سوهاج يعلن دراسة انشاء طريق للربط بين ساقلته والطريق الصحراوى
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أنه جارى دراسة إنشاء طريق للربط بين مركز ومدينة ساقتلة والطريق الصحراوى الشرقى من خلال قرية بنى واصل.

وأكد المحافظ فى بيان له اليوم، أن ذلك الطريق سيفتح مجالات للتوسع السكانى والتنموى وإقامة مجتمع جديد، مما يساهم فى توفير فرص عمل جديدة للشباب ويوفر الوقت والجهد، ويقضى على مشاكل الإزدحام السكانى بالمنطقة.

وقام الدكتور احمد عزيز المستشار العلمى للمحافظة يرافقه عبد الحميد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة ومسئولى المركز، والنائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن دائرة ساقلتة بتفقد الطريق المزمع انشاؤه بقرية بنى واصل للربط بينها والطريق الصحراوى الشرقى.

وأضاف الدكتور أحمد عزيز أن الطريق بطول 40 كم وعرض 12 م ويوفر 80كم للمسافة بين الصعيد والقاهرة، وجارى اعداد دراسة طبوغرافية للمسار المقترح وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل.

ومن جانب آخر اعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة عن بدء العمل فى الجهة العكسية من كوبرى ساقتلة الجديد.

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