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إحباط تسلل 21 بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم

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إحباط تسلل 21 بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 21 بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن من إحباط تسلل 21 بينهم سودانى الجنسية إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الثلاثاء، إخطاراً بضبط 21 متهما بينهم 5 من أسيوط و4 من المنيا و2 من الدقهلية وسودانى الجنسية، وذلك أثناء محاولتهم تسلل البلاد بطريقة غير شرعية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.

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