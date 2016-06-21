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سفر وعودة 679 مصريا وليبيا و165 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

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سفر وعودة 679 مصريا وليبيا و165 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة سفر وعودة 679 مصريا وليبيا و165 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 679 مصريا وليبيا و165 شاحنة فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 369 إلى الجانب الليبى، بينهم 158 مصريا و211 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 310 بينهم 230 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و80 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير من العام الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 183 ألفا و976 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 55 شاحنة إلى الجانب الليبى وعودة 110 شاحنات عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضى الليبية، بالمنطقة الشرقية.

محافظ مطروح يتفقد تشغيل جهاز جديد للكشف عن المهربات بمنفذ السلوم
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سفر وعودة 897 مصريا وليبيا و158 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة
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