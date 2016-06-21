العثور علي جثة شخص مصابا بطلق ناري علي مصرف بلبيس بالشرقية

>تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلببيس بالشرقية، منذ قليل ، بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة لشخص ،مصابا بطلق ناري ، وملقي بجوار مصرف بلبيس ،وتم إخطار النيابة العامة،لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار أمير نوار رئيس النيابة ، وبإشراف المستشار أحمد الفقي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتقليه بلاغاً ،بالعثور علي جثة لشخص مصاب بطلق ناري ،بجوار مصرف مدينة بلبيس ،

>، وتم تحرير محضر بالواقعة،وأنتقل محمد الدكروري وكيل نيابة بلبيس العامة ، لمعاينة الجثة وصرح بنقلها إلي مشرحة مستشفي بلبيس العام ، للترشيح لبيان سبب الوفاة.

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