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صور.. أبطال «رأس الغول» في ضيافة «العاشرة مساءً» الليلة

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أبطال مسلسل رأس الغول بأستوديو العاشرة مساءً

أبطال مسلسل رأس الغول بأستوديو العاشرة مساءً

كتبت – إنجي لطفي

سجل الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج العاشرة مساءً، المذاع على شاشة “دريم”، حلقة مسجلة مع أبطال مسلسل رأس الغول، والذي يبث حصريًا على شاشة “النهار”، والمقرر عرضه الليلة.

وحضر إلى الأستوديو الفنانة لقاء الخميسي، الفنان رامي وحيد، الفنان مصطفى أبو سريع، والمنتج ريمون مقار .

وحرص فريق عمل برنامج العاشرة مساءً على التقاط صور تذكارية مع أبطال المسلسل.

“رأس الغول”، من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض حصريًا على شاشة “النهار”.

 

أبطال مسلسل رأس الغول بأستوديو العاشرة مساءً

أبطال مسلسل رأس الغول بأستوديو العاشرة مساءً

 

أبطال مسلسل رأس الغول بأستوديو العاشرة مساءً

أبطال مسلسل رأس الغول بأستوديو العاشرة مساءً

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