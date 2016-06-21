عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 52 سفينة بحمولة 3 ملايين و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس إن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و800 الف طن وان اكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC MAYAبحمولة 196 الف طن قادمة من روتردام ومتجهة الى سنغافورا.

وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ليبيريا MSC RAPALLO بحمولة 149 الف طن.

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