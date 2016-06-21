أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن

Google+ Print
عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 3.1 مليون طن
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء عبور 52 سفينة بحمولة 3 ملايين و100 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس إن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة مليون و800 الف طن وان اكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية MSC MAYAبحمولة 196 الف طن قادمة من روتردام ومتجهة الى سنغافورا.

وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و300ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم ليبيريا MSC RAPALLO بحمولة 149 الف طن.


>- 68 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 3.9 مليون طن خلال يومين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365