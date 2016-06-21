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القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال محمد أبو تريكة

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القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال محمد أبو تريكة القضاء الإداري يقضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال محمد أبو تريكة

أبو تريكة

مراسل «ONA»:

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من اللاعب محمد أبو تريكة بإلغاء قرار التحفظ على أمواله الصادر من  لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان .

وقال محمد عثمان محامي أبو تريكة، إن حكم الغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة واجب النفاذ والطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لايوقف التنفيذ وفقا لنص المواد في القانون والدستور.

وأضاف عثمان، في تصريح صحفي اليوم، أن حكم القضاء الإداري هو عنوان للحقيقة وينتصر لدولة الموسسات والقانون ويدحض إدعاءات وأقاويل باطلة نالت أبو تريكة الذي يوكد دائما اعتزازه وفخرة بوطنه.

وأهاب محامي أبو تريكة، بلجنة التحفظ على الأموال والقائمين عليها إنفاذ حكم القانون ووضع الحكم موضع التنفيذ.

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