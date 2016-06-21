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«سينرجي وايت» تتعاقد مع غادة عبد الرازق للسباق الرمضاني المقبل

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«سينرجي وايت» تتعاقد مع غادة عبد الرازق للسباق الرمضاني المقبل «سينرجي وايت» تتعاقد مع غادة عبد الرازق للسباق الرمضاني المقبل

الفنانة غادة عبد الرازق – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

تعاقدت شركة “سينرجى وايت”، والتي يمتلكها  المنتجين ياسر سليم، وتامر مرسي، مع النجمة غادة عبد الرازق، لتقديم عمل درامي ينافس في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2017م، لتصبح شركة “سينرجي وايت” بجانب شركة “سينرجي”، أول شركتين تبدآن السباق الدرامي الرمضاني الجديد مبكرًا.

وتم الاستقرار على المخرج محمد جمعة، ليتولى إخراج هذا العمل في ثاني تعاون له مع غادة بعد مسلسل “الخانكة”.

يذكر أن شركة “سينرجي وايت”، أنقذت عدد كبير من المسلسلات التي توقفت خلال الموسم الحالي، بعدما فشل منتجيها في استكمالها مثل “الطبال” لأمير كرارة، “أزمة نسب” لزينة، ومحمود عبد الغني، و”7 أرواح”، لخالد النبوي، وإياد نصار.

وتم عرض المسلسلات السالفة بشكلٍ حصري على قناة ONTV، بعدما تعاقدت معها القناة لتصبح سينرجي وايت وكيلًا إعلانيًا للقناة.

 

 

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