صحيفة إسبانية: الاتحاد الأوروبى سيتكبد خسارة كبيرة بخروج بريطانيا

قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إن الاتحاد الأوروبى سيتكبد خسارة كبيرة فى حال غادرت المملكة المتحدة كقوة بارزة بروكسل، بعد أن أثارت مرارا الحاجة إلى الإصلاح، مضيفة أنه فى هذه الحالة ستفقد بريطانيا وزنها الدولى وبالتالى الاتحاد الأوروبى.

وقال مدير مركز أبحاث أوروبا ستيفين بوث للصحيفة الإسبانية، إن "لا أحد يعرف ماذا سيحدث فى الاستفتاء وما بعده، حيث إنه حالة فريدة من نوعها، كما أن المفاوضات ستكون معقدة"، مضيفا "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يعنى إعادة بناء علاقاتها التجارية بشكل خاص".

وأوضحت الصحيفة أن غالبية الأوروبيين يريدون بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، لكنهم منقسمون حيال تأثير خروجها منه وإن كان سيؤدى إلى معاناة الاتحاد.

أما بالنسبة لإسبانيا فإنها تترقب نتائج تصويت البريطانيين بشأن استمرار عضوية بلدهم فى الاتحاد الأوروبى والتى ستكون لها عواقب كبيرة على باقى دول الاتحاد الأوروبى، كما أنها ستتأثر بشكل كبير خاصة فى ظل وجود علاقات تجارية واقتصادية بين البلدين.

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