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الأهلي يستأنف تدريباته الأربعاء

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الأهلي يستأنف تدريباته الأربعاء الأهلي يستأنف تدريباته الأربعاء

قرر مارتن يول المدير الفني للأهلي استئناف تدريبات الفريق مساء غدا الأربعاء، بعد حصول اللاعبين على راحة اليوم الثلاثاء.

وكان جهاز الأهلي يفكر في إلغاء الراحة اليوم الثلاثاء بعد أن اضطر لإلغاء مران أمس الاثنين بسبب وجود جماهير غفيرة في ملعب مختار التتش واستحالة إقامة التدريب. (طالع التفاصيل)

وأتى قرار جهاز الأهلي تجنبا للإرهاق حسبما أعلن النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

وعاد الأهلي من زامبيا بعد الخسارة أمام زيسكو يونايتد 3-2 في بداية مشوار الفريق في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بفارق 5 نقاط عن الزمالك، ويحتاج 5 أخرين لحسم الدوري في الـ3 جولات المقبلة.

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