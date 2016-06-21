مؤمن زكريا: سنلعب مباراة الإسماعيلي كما لو كانت نهائي الدوري

قال مؤمن زكريا متوسط ميدان الأهلي إن مواجهة الإسماعيلي ستحسم الدوري لذلك سيخوضها اللاعبون بكل قوة واعتباراها المباراة النهائية للبطولة المحلية.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة.

وصرح مؤمن للصحفيين "مباراة الإسماعيلي مهمة وحاسمة للدوري، لذا سنخوضها بكل قوة ونعتبها نهائي للبطولة المحلية".

وتابع "أغلقنا ملف مباراة زيسكو عقب العودة مباشرة من زامبيا، وتعاهدنا جميعا على تعديل المسار سواء في الدوري أو بطولة إفريقيا، خاصة وأن الفريق أمامه مباراتين غاية في الصعوبة خلال الأيام القليلة المقبلة، مواجهة الإسماعيلي وأسيك ميموزا".

وأضاف "قلق البعض على الأهلي من مواجهة الإسماعيلي أمر طبيعي في ظل الخسارة التي تعرضنا لها مرتين متتاليتين ضد المصري وزيسكو، لكن هذا القلق لا يجب أن يتحول إلى خوف".

واستطرد "ما حدث جاء نتيجة لعدة عوامل في مقدمتها عدم التوفيق الذي صادف الأهلي ضد المصري، والإرهاق ومشقة الصيام ضد زيسكو".

واستدرك "الهزيمة واردة ولايوجد فريق في العالم لا يخسر، لكن المهم أن يستعيد رونقه ويقف على قدمه سريعا، وأن يعوض خسائره".

وأتم "كل اللاعبين لديهم إصرارا كبيرا على تغيير الصورة اعتبارا من مباراة الإسماعيلي المقبلة حتى حسم الدوري، ثم الاستعداد لمواجهة أسيك بدوري الأبطال".

ويواجه الأهلي نظيره أسيك ميموزا الإيفواري يوم 28 من شهر يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بفارق 5 نقاط عن الزمالك، ويحتاج 5 أخرين لحسم الدوري في الـ3 جولات المقبلة.

وكان الأهلي قد خسر في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ24 بالدوري من المصري، ثم خسر مرة أخرى من زيسكو يونايتد في أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.