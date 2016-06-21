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وكيله لـ في الجول: بولونيا قدم عرضا رسميا لمصطفى فتحي وينتظر الرد

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وكيله لـ في الجول: بولونيا قدم عرضا رسميا لمصطفى فتحي وينتظر الرد وكيله لـ في الجول: بولونيا قدم عرضا رسميا لمصطفى فتحي وينتظر الرد

صرح أحمد يحيى وكيل أعمال مصطفى فتحي لاعب الزمالك بأن نادي بولونيا الإيطالي قدم عرضا رسميا لضم مصطفى فتحي من الزمالك.

وقال يحيى في تصريحات لـ FilGoal.com: "بولونيا قدم عرضا رسميا للزمالك من أجل ضم مصطفى فتحي، ومازلنا في انتظار رد النادي الأبيض".

وأضاف "بولونيا عرض مبلغ 400 ألف يورو لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد، مع تضمن شرط بأحقية الشراء بشكل نهائي".

يحيى أتبع "وفي حال رغب النادي الإيطالي في ضم اللاعب بصفة نهائية، فسيدفع مبلغ 600 ألف يورو".

FilGoal.com كان قد انفرد قبل أيام برغبة بولونيا بضم مصطفى فتحي. "طالع التفاصيل"

واحتل بولونيا المركز الـ14 في الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم.

وانضم فتحي للزمالك من نبروه في العام 2013، وحصد مع الزمالك لقبين لحساب كأس ودرع الدوري الموسم الماضي.

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