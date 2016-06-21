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الأهلي: لقاء الإسماعيلي في موعده بالنسبة لنا

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الأهلي: لقاء الإسماعيلي في موعده بالنسبة لنا الأهلي: لقاء الإسماعيلي في موعده بالنسبة لنا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن الجهاز الفني للفريق يستعد للقاء الإسماعيلي على أنه يوم الجمعة المقبل دون النظر لأي أمور أخرى.

ويرفض الإسماعيلي اللعب على ملعب برج العرب وهو ما قد يتسبب في تأجيل لقاء الجولة الـ32 من الدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية: "الجهاز الفني يصب كل تركيزه في الاستعداد بقوة للقاء الإسماعيلي في الدوري".

وأضاف "نتعامل حتى هذه اللحظة على أن اللقاء في موعده دون النظر لأي أمور أخرى".

واستدرك "المباراة صعبة ومهمة لعدة أسباب أولها أنه تأتى بعد الخسارة من زيسكو في دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم لابد من تجاوز تلك الهزيمة والتركيز من أجل الفوز، كما أنها من المباريات الحاسمة للدوري، ولذلك تتضاعف أهميتها".

وأتم " تعاهد الجميع على ضرورة الفوز ضد الإسماعيلي، مع عدم التفريط في أي نقطة من النقاط المتبقية للفريق في الدوري. لاعبو الفريق يدركون أهمية المباراة وضرورة السعي للفوز بها والاقتراب بقوة من استعادة درع الدوري".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري بفارق 5 نقاط عن الزمالك، ويحتاج 5 أخرين لحسم الدوري في الـ3 جولات المقبلة.

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