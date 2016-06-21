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تعرف على القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2018

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تعرف على القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2018 تعرف على القنوات الناقلة لقرعة تصفيات كأس العالم 2018

ساعات الانتظار صارت أقل وقرعة تصفيات كأس العالم 2018 ستقام يوم الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تذيع قناة (أون تي في) القرعة بعد حصول شركة (برزنتيشن) على حقوق إذاعة القرعة.

وقرر أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة إعلام المصريين المستحوذة على (برزنتيشن) إهداء حقوق بث قرعة المونديال للتلفيزيون المصري.

وأجرى أبو هشيمة، حسب بيان من شركته، مكالمة هاتفية مع صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون تم خلالها الاتفاق على بث القرعة عبر القناة الأرضية للنيل للرياضة.

وستنفرد قناة (أون تي في) بالبث الحصري فضائيا.

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